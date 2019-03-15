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ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali tamamlandı.

ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali tamamlandı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

Final yarışmalarına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Şube Müdürü Adem Öztürk ile birlikte katıldı. Yazıcı, çocukların yeteneklerini geliştiren, yeni yetenekler kazanmasını sağlayan akıl ve zekâ oyunlarının her yaş grubundan öğrenciye hızlı karar verme, çözüm odaklı düşünme, fikir yürütme, olayları daha yaşanmadan öngörme gibi zihinsel süreç gelişimine imkân sağladığını söyledi. Yazıcı, ‘’Ayrıca kendine güvenme, başarılı olma, düşünme, araştırma ve sorgulama gibi karakter gelişiminde de olumlu katkıları olmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkinlik ve yarışmaları önemsiyoruz’’ dedi.
Öğrencilere ve İl Birinciliği alarak Yozgat’ı temsil edecek öğrencilere başarılar dileyen Yazıcı, organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Özel, BİLSEM yönetici ve tüm öğretmenlerine, katılım sağlayan okul yöneticileri, danışman öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

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