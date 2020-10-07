Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1154
ALTIN
473.516
DOLAR
7.7880
STERLİN
10.0650
EURO
9.1401

Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı

EĞİTİMDE sınırlı olarak okul öncesi ve 1’inci sınıflara başlatılan yüz yüze eğitimin kapsamı 2, 3, 4’üncü sınıflar 8’inci ve 12’nci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:54
Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm ilkokulların 12 Ekim'de açılacağını duyurdu. Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uygulamanın detaylarını canlı yayında anlattı. Yüz yüze eğitim 1'inci sınıfların ardından 12 Ekim’de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle: Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak. 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.  Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız.  Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.  Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitimin Detayları Açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Meslek eğitimlerine başlandı
Meslek eğitimlerine başlandı
Personel bilgilendirildi
Personel bilgilendirildi
Okul binası yenilenecek
Okul binası yenilenecek
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim