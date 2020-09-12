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Yüz yüze eğitim Uyarısı

KORONA virüsü salgınındaki yükseliş nedeniyle yüz yüze eğitimin başlangıcını 21 Eylül’e erteleyen Milli Eğitim Bakanlığı, yeni modele ilişkin detayları paylaştı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:42
Yüz yüze eğitim Uyarısı

On gün sonra başlayacak yüz yüze eğitimin uygulanmasına dair 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi. Buna göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ‘1 gün yüz yüze eğitim’ şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olmak üzere uyum eğitimi yapılacak. 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek. İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

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Yüz Yüze Eğitim Uyarısı
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