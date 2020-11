Yüz yüze eğitim başladı

Eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun’’ mesajı yayımladı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yüz yüze eğitime başlayan 5. ve 9. Sınıf öğrencilerini okul girişinde karşıladı. Aksoy, ‘’Göz aydınlığımız çocuklarımız için okullarımızda her türlü tedbir alınmıştır. Eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. Boğazlıyan ilçesinde, uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi. Okullarda öğrencileri, öğretmenlerin ve toplum sağlığının riske atılmaması için MEB tarafından birtakım önlemler alındığı hatırlatılarak, tüm okullarda dezenfekte işlemleri yapıldığı, her türlü önlem alınarak okulların eğitime hazır hale getirildiğinin altı çizildi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, ‘’5. ve 9. sınıflardaki evlatlarımız da yüz yüze eğitime başladı. Çocuklarımız için okullarımızda her türlü tedbir alınmıştır. Eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.