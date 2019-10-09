Yüksekokulda Planlama semineri

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, “Başladığınız iş hangisi olursa olsun, ne kadar istekli, hevesli, gayretli ve azimle başlarsanız o oranda hedefe ve sonuca daha emin ve sağlam adımlarla ulaşırsınız. Bu sebeple bir gününüz, bir önceki güne eşit olmamalı öğretisinden hareketle daima çalışmanız ve gayret göstermeniz gerekmektedir. Bu süreçte tabii ki birçok zorluklarla karşılaşacaksınız. Geleceğin öğretmenleri, akademisyenleri, mimarları, mühendisleri, bankacıları, iş adamları ve sanayicileri geleceğimizin teminatı siz gençlerin arasından çıkacak” dedi. Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama dizisinin 3. seminerinde, öğrencilerin kendilerine yönelik hedef belirlemesinin ve kariyer planlamasının önemini vurguladı. Seminerin sonunda Okul Müdürü Özalp, katkılarından dolayı Araştırma Görevlisi Ahmet Çağlar Özdoğan’a teşekkür plaketi taktim etti.

