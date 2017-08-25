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Yozgat’ı tanıyorlar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yozgat’ta atamaları yapılan öğretmenlere şehrin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. 

Yozgat’ı tanıyorlar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yozgat’ta atamaları yapılan öğretmenlere şehrin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. 

25 Ağustos 2017 Cuma 07:00
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Yozgat’ı tanıyorlar!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında şehir kimliğini tanıma etkinliği çerçevesinde 51 öğretmen, görevliler eşliğinde Yozgat’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
Öğretmenler için şehir kimliğini tanıma çerçevesinde düzenledikleri program hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, “2016 yılının sonlarında başlayıp bu eğitimi almamış ve bu sene göreve başlamış 51 aday öğretmenimiz 644 saatlik bir programa tabi tutuluyorlar. Bu programın bir bölümünü de şehir kimliğini tanıma olarak düzenledik. Bu program kapsamında aday öğretmenlerimiz, şehrimizin öne çıkmış tarihi, kültürel mirasını ve doğal zenginliklerini tanıma fırsatı buldular. Saat Kulemizi, Çapanoğlu Büyük Camimizi, Hayri İnal ve Hüzni Baba Konağımızı, Nohutlu Tepesi ve Çamlık Milli Parkımızı öğretmenlerimize gezdirdik. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız Sarıkaya’da Tarihi Roma Hamamı, Aydıncık’ta Kazankaya Kanyonu’nu ve diğer ilçelerimizdeki kültürel zenginliklerimizi de gezerek şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar ve adaptasyon sürecini daha kolay atlatacaklar” dedi.

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