Yozgat-Trabzon hattı kuruldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla eğitime katkı vermeyi sürdürüyor. Hem üniversitenin hem de Yozgat’ın tanınırlığına olumlu katkıları takdir topluyor. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen, ‘Trabzon Öğretmen Akademisi’ uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu seminer verdi. Akademi faaliyetlerinin paylaşıldığı YouTube kanalından canlı yayınlanan ve öğretmenin aktif katılımına yer verilerek Zoom üzerinden yürütülen toplantıya Türkiye’nin çok farklı şehirlerinden de katılımlar oldu. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Nuray Karabıyık’ın moderatörlüğünde yürütülen programa 170’den fazla iştirakin gerçekleştiği gözlendi. TÜBİTAK programları başta olmak üzere, proje desteği almak isteyen ve eğitim faaliyetlerine değer katmak isteyenler için özendirici bilgilerin aktarıldığı buluşmada, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her türlü proje çalışmasında kullanılabilecek inceliklere değindi ve proje döngüsü yönetimi konusunda teknik bilgiler verdi. Bilim okuryazarlığının erken yaşlarda kazanılmasını her öğretmenin isteği olması gerektiğine atıfta bulunarak, öğrencilerin kişiliğinin mükemmel olması, yapılan işin tadına varması ve okul dışı ortamların da eğitim için kullanılması konularında düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, velileri ve halkı sürece dahil etmek ve eğitimin okulun fiziki sınırlarının dışına taşımak bakımından projelerin etkisini dolaylı ve doğrudan örnekler vererek izah etti. Gerçekleştirilen programa ilişkin katılımcılar arasında, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Yozgat’ta öğretmenler için düzenlenmesine öncülük ettiği toplantılara katıldığını belirtenler de oldu. Çok faydalı bulduklarını, dikkatle dinlediklerini, pandemi sonrası Trabzon'da görmeyi ve yüz yüze eğitimler almayı istediklerini belirtenler de oldu. Katılımcılar güzel ve yararlı eğitim semineri sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.