Yozgat Milletvekili Ali Keven, öğrenci burslarını dillendirdi

Vakıf ve dernek yurtlarına aktarılan barınma ve beslenme desteğine dikkat çeken Keven, buna karşılık öğrencilere karşılıksız burs değil icra hediyeli kredi verildiğini ileri sürdü.

Keven, “Sayın Bakan, vakıf ve dernek yurtlarına öğrenci başına 240 lira barınma yardımı, 375 lira beslenme yardımı, toplam 615 lira yardım yaparken üniversite öğrencilerine 550 lira karşılıklı, haciz icra hediyeli kredi veriyorsunuz. Birde bunu meydanlarda ulufe dağıtır gibi ilan ediyorsunuz. Vakıf ve dernek yurtlarında kalan öğrencilere yapılan barınma ve beslenme yardımı 2018 yılında 69 milyon lira, 2019 yılında ise 96 milyon lira olmuştur. 2020 yılında sadece vakıf ve dernek yurtlarına yapılacak yardım kaç milyon lira olacaktır?” diye sordu.

Keven, bakanlığın 2019 Yılı Mali Durum Raporu'nda toplam 675 bin kişilik kapasitenin bulunduğunu hatırlattı, bu sayının, toplam örgün öğretim üniversite öğrencisi sayısının 4 milyon olduğu göz önüne alındığında yeterli olmadığını savundu. Keven, ‘’İlçelerde meslek yüksekokulu açılıyor ama yurt beş-altı yıl sonra ancak açılıyor veya hiç yapılmıyor. Öğrenciler vakıf yurtlarına yönlendiriliyor. Örneğin, Yozgat'ta Şefaatli, Çekerek, Sorgun ilçelerinde öğrenci var ama yurt yok” dedi.