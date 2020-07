Yozgat Bozok Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, korona virüs salgını nedeniyle Mart ayı itibariyle gördükleri online eğitimi, ‘online mezuniyet’ töreniyle noktaladı.

Gerçekleştirilen online bağlantı ile Türkiye’nin dört bir tarafından canlı bağlanan 94 mezun öğrenci, son kez hocalarıyla buluştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da online mezuniyet törenine katılarak, mezun olan öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Hep bir ağızdan hemşirelik yemini eden öğrenciler mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm yükseköğretim kurumlarında öğretim üyelerinin online olarak sürdürdüğü akademik sezon tamamlandı. Derslerine bilgisayar ya da cep telefonlarından evlerinden online ortamda devam eden öğrenciler için üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü tarafından online ortamda yemin ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, “Sağlık hizmetlerinde hemşireler hayati öneme sahiptir. Hemşireler doğumdan ölüme kadar insan hayatına dokunan profesyoneller olarak, yaşamın her döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmeti sunmaya kendilerini adamışlardır. Hemşirelik bölümü mezunu olarak mezunlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. İnancım tamdır ki, dört yıl boyuna aldığınız eğitim sonucunda kazanmış olduğunuz bilgi ve beceri doğrultusunda her türlü görevi başarı ile yerine getireceksiniz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, tüm dünyada etkisi gösteren ve devam eden pandemi sürecinden dolayı yüz yüze olmasa da online mezuniyet töreni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karadağ, “Sizleri geleceğin hemşireleri olarak eğitim gördüğünüz süre zarfında çok iyi yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Başta hocalarımızın özverileri sizlerin de emek ve gayretleriniz ile yeni bir hayata ve döneme yelken açıyorsunuz. Sizler çok onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. İnsan odaklı sağlık sektöründe birçok dert ve sıkıntıya katlanarak insana deva olmaya çalışıyorsunuz. Bir dokunuşunuz bir müdahaleniz bir can kurtarabiliyor. O açıdan önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hocalarımızdan aldığınız bilgi ve deneyimlerle birlikte görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Sizler artık Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğini taşıyorsunuz. Mezun olup gitmiş olsanız da gönüllerimiz beraber ve bir. Bilin ki Yozgat ve Yozgat Bozok Üniversitesi sizin ikinci eviniz. Belki de görev yerleriniz Yozgat olacak. Bu bizim için ayrı bir sevinç ve mutluluk kaynağı olur. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 2019-2020 akademik yılı mezun öğrencileri hemşirelik yemini etti. Hep bir ağızdan Hemşirelik yemini eden öğrenciler mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.