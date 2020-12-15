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YILDIZLAR SEÇiLECEK

Akdağmadeni ilçesinde, eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, ilçenin tanıtımını yapmaya yönelik hazırlanan projeyle ilgili çalışmalara start verildi.

15 Aralık 2020 Salı 00:48
YILDIZLAR SEÇiLECEK

AKDAĞMADENİ İlçesindeki okullarda eğitim öğretim kalitesini artırmak, farklı uygulamaları teşvik ederek, öğrencilerin, ilçenin akademik, sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ‘Eğitimin Yıldızları Projesi’ hazırlandı. Projeyi hazırlayan Tuncay Açıkel’in danışmanlık görevini de yürüteceği kaydedildi. Açıkel, bu yıl ilk defa gerçekleştirecek, devam eden yıllarda da sürekli gerçekleştirmeyi planladıkları projenin Akdağmadeni Kaymakamlığının onayı ile uygulamaya girdiğini söyledi. Açıkel, ‘’Öncelikle belirtmek isterim ki; amacımız kesinlikle okullarımıza projeler konusunda iş yükü ve sorumluluklar yüklemek, olağanüstü gayret ve çaba içine sokmak değil. Okullarımızdan teknik detaylı projeler hazırlamalarını beklemiyoruz. Biz, okullarımızdan projemizin metninde belirttiğimiz kategorilerde değerlendirebileceğimiz, okullarımızın halihazırda sürdürdükleri veya planlayıp uygulamaya koydukları, örnek olabileceğini düşündükleri çalışmaları bize sunmalarını istiyoruz’’ dedi.
YÜK GETİRMEYECEK
Proje danışmanı Tuncay Açıkel, okullarda birçok çalışma ve uygulamanın yapıldığını hatırlatarak, bunun okulun tamamını kapsadığı gibi sadece birkaç sınıfı da kapsayabildiğini, kendini bu işe adayan büyük özveriler sarf eden idarecilerin, öğretmenlerin olduğunu da bildiklerini anlattı. Açıkel, ‘’Eğitimci olmadığı halde eğitime gönül vermiş velilerimizin de olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki yapılan çalışmalar okulların dışına pek çıkmıyor, duyulmuyor, bilinmiyor. Niçin bu güzel çalışmalar herkes tarafından bilinmesin, başkası için de örnek olmasın?  Biz hazırlamış olduğumuz bu projeyle başkalarına örnek olabilecek, ilham kaynağı olabilecek bu çalışmaları ve uygulamaları duyurmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de rekabet havası oluşturmadan tamamen etik değerler çerçevesinde ilgili kurumları veya temsilen kişileri ödüllendirerek motivasyonunu artırmayı; benzer veya farklı uygulamaların yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz’’ diye konuştu.
YILIN EN’LERİ
Proje danışmanı Tuncay Açıkel, proje kapsamını oldukça geniş tutmaya çalıştıklarını hatırlattı. Açıkel, ‘’Projemizde, Yılın Çevreci Okulu, Yılın Akademik Okulu, Yılın Bilim ve Proje Okulu, Yılın Spor ve Sanat Okulu, Yılın Sosyal Proje Okulu, Yılın Eğitim Uygulaması, Yılın Eğitim Ortamı, Yılın Veli Uygulaması, Yılın Eğitim Gönüllüsü ve Yılın Okulu gibi farklı kategoriler bulunuyor’’ şeklinde konuştu. Açıkel, okullardan uygulama örneklerini 26 Nisan 2021 tarihine kadar göndermelerini beklediklerini bildirdi. Açıkel, ‘’İlk değerlendirmeden sonra ön plana çıkan çalışmalar için içerik hazırlama sürecimiz olacak; bu çalışmalara ait 2-3 dakikalık kısa birer video hazırlamalarını isteyeceğiz. Son bir değerlendirmeden sonra 'yıldızları' belirlemiş olacağız. Ödül törenini 11 Haziran 2021 tarihinde yapmayı planlıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı tarihlerde bir değişiklik olursa öncesinde bilgilendirme yapacağız. Okullarımızın yapacağı katkılardan dolayı şimdiden ilgili herkese 'eğitim adına' teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•

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