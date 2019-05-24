Yetkili sendika belli oldu

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, yetki mücadelesinden başarıyla çıktıklarını söyledi. Şerefli, il genelinde 3 bin 708 üye sayısı ile yetki alırken, sürdürdükleri mücadele sonucunda eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olduklarını kaydetti. Şerefli, Eğitim Bir-Sen’in eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için alanlarda emek, ekmek, hak ve özgürlük mücadelesi veren, oluşturduğu dinamizmle medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı seçtiğini ifade etti. Şerefli, “Eğitim Bir-Sen, ülke genelinde olduğu gibi Yozgat merkez, bütün ilçeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Bozok Üniversitesi’nde yetkisini sürdürerek 3708 üye sayısıyla en yakın sendikaya 2309 üye fark atmıştır” dedi. Şerefli, Eğitim-Bir-Sen üyelerine verdikleri destek, duydukları güvenden dolayı şükranlarını sundu, bundan sonra da üyelerin vereceği güçle, temel hak ve özgürlükler noktasında elde ettikleri kazanımların daha da geliştirilmesi, iyileştirmesi noktasında kararlı mücadeleye hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti. Şerefli, ‘’Sendikamız Eğitim Bir-Sen özelde Yozgat’ta genelde bütün Yurtta üyelerinden aldığı destek ile çalışmalarına devam etmektedir. Sendikamız Eğitim Bir-Sen Eğitim-Hizmet kolunda elde edilen kazanımlarla her zaman kamu emekçilerinin yanında olmuştur. Eğitim Bir-Sen olarak Ülkemiz ve Dünya gündemini yakından takip ederek ortaya koyduğu eylemlerle her zaman Milli İradenin yanında, askeri ve sivil vesayetçilerin karşısında yer almış, mazlumların gür sesi olmuştur. Bundan sonra da Türkiye’nin demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkıda bulunacak çalışmalara daima destek vermeyi önceliğimiz olarak kabul etmekteyiz” diye konuştu.

