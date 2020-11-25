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Yemin ettiler

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde, il merkezindeki kurumlarda görev yapan öğretmenler yemin etti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:54
Yemin ettiler

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen yemin töreninde 8’i erkek olmak üzere toplam 28 öğretmen yemin ederek, adaylıkları kaldırıldı. Öğretmenler, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
YEMiN ETTiLER
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