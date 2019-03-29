Yazıcı’dan okul ziyareti

Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, okul müdürü Salih Öksüz’den okul ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, asıl hedeflerinin öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sağlamak olduğunu belirterek, dezavantajlı öğrencilerin ruhsal, fiziksel ve akademik gelişimlerinin arzu edilen düzeye getirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu belirtip, bu hususta tüm paydaşlarla kolektif bir çalışma yürütülmesinin önemini vurguladı.

Okul bahçesinin düzenlenmesi başta olmak üzere yapılan tüm çalışmalar için yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür eden İl Müdürü Yusuf Yazıcı ziyaretini sonlandırdı.