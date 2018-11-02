Yazıcı, Okulları ziyaret etti

Okula yeni görevlendirilen Okul Müdürü Raci Bozdoğan’ı odasında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Yazıcı, daha sonra öğretmenleri ziyaret etti, kurum kültürünün toplam bir anlayış ve sorumluluk duygusuyla gelişeceğini, bu gelişimin sağlanması için de kurum ikliminin İlkbahar hoşnutluğunda olması gerektiğini söyledi. Yazıcı, çalışmalarda etkililik ve verimlilik ilkelerini gözeterek, planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü içeresinde yapılmasının önemini vurguladı. Yazıcı, 12’inci sınıf öğrencilerinin dersine girdi, stres, sınav kaygısı, verimli ve planlı ders çalışma, değerlerimiz konularında öğrencilere bilgiler aktararak, onlardan kendi baskın yeteneklerinde kapsayacak şekilde etkinlik ve ders çalışma planı hazırlamalarını, bu plan doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarının önemini anlattı.