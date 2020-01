Yazıcı, öğrencilerle buluştu

Yazıcı, ''Sizler ailenizden uzak bir yerde eğitim alabilmek, geleceğinizi daha iyi planlayıp, inşa etmek için ayrıca bir çaba harcıyorsunuz. Harcanan bu çabanın neticesinde belirlediğiniz hedefe ulaşmak için inanmak ve bu hedef için çok çalışmak gerekiyor. Bizler sizlere her zaman güveniyor ve inanıyoruz. Bizler için her çocuk zaten varlığıyla değerli aynı zamanda başarılıdır'' dedi. Öğrencilerin istek, talep görüş, önerilerini dinleyen Yazıcı, kapısının her zaman açık olduğunu, ne zaman isterlerse kendilerine sıcak çay ve yardım elinin hazır olduğunu belirtti.