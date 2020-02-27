Yazıcı, öğrencilerle buluştu

Okul Müdürü Hasan Arun'u odasında ziyaret eden Yazıcı, uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, okul hakkında genel bilgiler alıp, Tasarım ve Beceri Atölyelerini gezdi, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sınıflarında buluşan Yazıcı, bir süre sohbet ederek, şiddet içerikli oyunlardan uzak durulması, verimli ders çalışma teknikleri, kahvaltı ve dengeli beslenmenin öneminden bahsetti. Öğrencilere kendilerinin mutlu olacağı, yeteneğine uygun meslekler seçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Yazıcı, herhangi bir istek, taleplerinde kapısının her zaman açık olduğunu dile getirdi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu, uygulanan projeler konularına değinerek, her bireyin özelliklerine uygun çalışma yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Şehit ve Gazilerimize şükran ve minnet borcumuzun olduğunu dile getiren Yazıcı, bu borcun ödenmesi için daha fazla gayret sarf etmemiz, aynı zamanda bilinçli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmemizin önemine değindi. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini alan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilimiz eğitimine katkı sağlayan okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışmalarına teşekkür etti.