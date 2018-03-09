Yatırımdan donatıma

İl Genel Meclisi, Halil Şahbaz başkanlığında toplanarak gündemde yer alan maddeleri görüşerek, karara bağladı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018 yılı bütçesinden yatırıma ayrılan bir miktar ödeneğin tahsis değişikliğinin yapılarak, donatım kalemine aktarılmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, meclis toplantısına katılarak, ödenek tahsisiyle ilgili meclis üyelerine bilgi sundu. Yatırım ödeneğinin bakanlık tarafından desteklenebildiğini ancak donatım ödeneğine destek alamadıklarını, Yozgat’ta yürütülen okul donatım projeleri için ödenek tahsis değişikliği talep ettiklerini söyledi. Müdür Yardımcısı Erdoğan, “Eğitim yatırımları için ayrılan 10 milyon liralık ödeneğin, 2,4 milyon lirasının yatırım ödeneğinden, donatım ödeneğine tahsisini talep ediyoruz” dedi.

Bazı meclis üyeleri ise oturumda söz alarak, kendi ilçelerinde fiziki şartları yetersiz okulların eğitim-öğretime devam ettiğini, buna karşın bazı ilçelere ve il merkezine çok sayıda yeni okul projeleri yapıldığı eleştirisini yöneltti. Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Yozgat’ta ömrünü tamamlamış binalarda depreme dayanıklılık testi yapıldığını, bunun neticesinde bazı okulların yıkımına karar verildiğini de sözlerine ekleyerek, “2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 136 derslikli 7 okul, 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu ve 1 adet spor salonu tamamlanmış ve yavrularımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 308 derslikli 17 okul, bin 100 öğrenci kapasiteli 7 öğrenci pansiyonu ve bir spor salonunun yapımına devam ediliyor. 2018 -2019 Eğitim Öğretim yılında hizmete sunulması planlanıyor. Yozgat’ta eğitim yatırımlarımız 189 milyon 720 bin TL tutarındadır” diye konuştu.

İl Genel Meclisi tarafından, eğitim donatılarına ilişkin değişiklik talebi oy birliği ile kabul edildi.