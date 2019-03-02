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Yarışmaya damga vurduk

TÜBİTAK tarafından Lise öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını geliştirmek amacıyla 50’ncisi düzenlenen ‘Bölge Sergisi’ ve ödül törenine Yozgat’tan katılan liseler damga vurdu.

Yarışmaya damga vurduk

TÜBİTAK tarafından Lise öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını geliştirmek amacıyla 50’ncisi düzenlenen ‘Bölge Sergisi’ ve ödül törenine Yozgat’tan katılan liseler damga vurdu.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Yarışmaya damga vurduk

Yozgat’tan katılan yarışmacılardan ikisi birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük elde edildi. Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Niğde olmak üzere 7 il, 12 branşta toplam 100 proje sergilenip, yarışmaya girme hakkı kazandı. Yarışmada, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi, Tarih alanında bölge 1’incisi, Değerler Eğitimi alanında bölge 2’cisi, Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknoloji Tasarım alanında bölge 1’incisi, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Psikoloji alanında Bölge 3’üncüsü oldu. Birinci olan iki eserin Türkiye finalinde yarışacakları kaydedildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve yöneticilere teşekkür ederek, başarılı çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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