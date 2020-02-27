Yardım Konseri

Okul Müdürü Emre Özkuşçu'nun organizesi, Türkçe Öğretmeni Mesut Kaya’nın sunuculuğuyla, Türk Milletinin yüksek şahsiyetinden kaynaklanan yardımlaşma ve dayanışma duygusuna binaen düzenlenen Halk Müziği Konserinden elde edilen gelirin tamamı, AFAD'ın Elazığ Depremine Yardım amacıyla açmış olduğu hesaba yatırıldı. Konsere, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş de katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından gelen Mert Can Kaya ile Sinan Günel’in hazırladığı repertuvar ve türkü hikâyeleri eşliğinde devam etti.