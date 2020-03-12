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Veli toplantısı

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan İlk/Ortaokulunda kitap okuma, kitap dağıtımı ve veli toplantısına katıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 03:23
Veli toplantısı

 Aksoy, kendisini değerli hisseden öğrencilerin başarıya daha çok odaklandığını, başarıda süreklilik yakaladığını söyledi. Aksoy, ‘Öğrenci Koçluk’ sisteminin sağlayacağı rehberlik ve birliktelik ile de İlçe eğitimin üst seviyeye çıkacağını belirtti. Aksoy,  ‘Kadışehri Okuyor’ Kitap Okuma projesi ile yeni uygulaya konulacak projeleri tanıttı, velilerin görüş ve önerilerini dinledi. Aksoy, daha güzel günlere ulaşmak için velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm paydaşların el ele yürümesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Veli Toplantısı
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