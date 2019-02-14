Vali öğretmenlerle buluştu

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Vali Kadir Çakır okul müdürlerine önemli uyarılarda bulundu.

Vali Çakır yapılan tüm işlerin özünde insanın olduğunu belirterek okul müdürlerine “bu kaynağı sizlere emanet ediyoruz” dedi.

Çocukların geleceğinde ve başarılarında her zaman öğretmenlerin imzasının bulunduğunu vurgulayan Vali Çakır, okullardaki tüm personel ile, öğrenciler ve veliler ile öğretmenlerin yakından bire bir ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Başta lise çağındaki çocuklar olmak üzere, ortaokul ve ilkokuldaki çocukların bağımlılıkla ilgili bir takım sorunları olabileceğine dikkat çeken Vali Kadir Çakır,

”Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz, çözmeye çalışacağız. Şuanda liselerde uyuşturucu ile direk teması olan öğrencimiz yok denecek kadar az. Her çocuğumuza karşı bizim sorumluluklarımız var. O çocukları kendi çocuklarımız gibi görmemiz lazım, o çocukların maddi manevi bütün sıkıntılarıyla ilgilenmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Vali Çakır, öncelikli olarak sağlıklı, ahlaklı ve düzgün bireyler yetiştirmek gerektiğinin de altını çizerek, “Her zaman birbirimizle bağlantı içinde olmamız gerekiyor, çocukların öz güvenlerini artırmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

