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Uzaktan mezuniyet

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora öğrencileri çevirim içi mezuniyet töreniyle mezun oldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:51
Uzaktan mezuniyet

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı lisans ve lisansüstü öğrencilerinde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora öğrencileri de düzenlenen ‘çevrimiçi mezuniyet’ töreni ile mezun oldu. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çevrimiçi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da makamından canlı bağlanarak, öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Karadağ, lisansüstü eğitiminin bir yerde bir zorunluluğu ifade etse de gönüllülük esasına dayanan bir eğitim-öğretim süreci olduğunu ifade etti. Karadağ, ‘’Lisansüstü eğitime başlayanların bir hedefleri vardır. Genellikle akademyada bulunmak, bilim camiasına katılmaktır. Dolayısıyla bu durum lisansüstü, doktor süreci ve Öğretim Üyeliğine varan bir süreci içine alır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerime ders başlangıcında şunları söylerdim. Yüksek lisans bir çocuğun emekleme safhası olarak görülmelidir. Dolayısıyla bu aşamada öğrenci akademik çalışmanın metodolojisini, usulünü öğrenir. Bu çerçevede danışmanın bir akademik çalışma nasıl yapılır süreçlerini çok iyi öğretmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yüksek lisans dönemi öğrencinin akademik süreçleri öğrendiği bir dönemdir’’ dedi. Karadağ, bu dönem atlatıldıktan doktora safhasına geçildiğini, bunun da çocuğun yürüme ve koşma safhası olduğunu kaydetti. Karadağ, ‘’Bu dönemde ne yapacağını, nasıl bir yol haritası çizeceğini öngörebilir. Kazandığı donanımla daha bağımsız, daha hedefe odaklı bir sürece geçilmiş olur. Tüm bu süreçleri atlatıp mezun olan gerek yüksek lisans gerek doktora öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizlere bu buluşmayı sağladıkları için Uzem yetkililerimize, Enstitü Müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum. Mezun öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çevrimiçi mezuniyet töreninde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı olarak lisansüstü ve doktora eğitimlerini tamamlayan öğrenciler yüz yüze olmasa da çevrimiçi mezuniyet töreni ile mezun olmanın sevincini yaşadı. 

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Mezuniyet
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