Uzaktan eğitime devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitime destek faaliyetlerini devam ettiriyor. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik olarak uzaktan eğitim yolu ile düzenlenen ‘Webinar ve Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında dört seminer ile katkı verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Öğrenci Projeleri için Proje Fikri Geliştirme ve Proje Danışmanlığı’ konulu seminerlerinden dördüncüsünü, ‘Projelerde Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri’ başlığı altında verdi. Böyükata, projelerde alan ve konu belirleme, durum analizi, kaynak taraması, projeler için nereye başvurulacağının belirlemesi, planlama, iş-zaman çizelgelerine uymak, ekibin niteliği, zaman yönetimi, bulguları izleme gibi konulara değindi. Böyükata, alternatif planlara ihtiyaç duyulması durumları, ara raporlar, bulguların kalitesi, bulguların analizi, bulguların tartışılması ve sonuçların yorumlanarak öneriler çıkartıp raporlanması konularında da bilgiler paylaşıp, soruları yanıtladı. Toplantıya 40 civarında öğretmen katıldı. Seminerde proje konuları dışında eğitime ilişkin, okul aile işbirlikleri bakımından velilerin katılımı, öğretmenlerin sorumlulukları ve motivasyonu gibi pek çok konuda da Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yol gösterici bilgiler ve fikirler verdiği katılımcılar tarafından ifade edildi.