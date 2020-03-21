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Uzaktan eğitim dönemi

DÜNYAYI etkisi altına alan korona virüsünün yaygınlaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla tatil kararı alınan okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik uzaktan eğitim programı ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:35
Uzaktan eğitim dönemi

Yozgat Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programının açıkladığını duyurdu. Derslerin 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi. İlk dersin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verileceği bildirildi. ‘EBA TV kanalı’ adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00'da başlayacak, 20 dakika sürecek. Dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için ‘EBA TV'de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak.

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Uzaktan Eğitim Dönemi
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