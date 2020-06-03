Uzaktan eğitim değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Covid-19 üst solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle yeni oluşmaya başlanan dünya düzeninde eğitimin uzaktan yapılması, iletişim araçlarının kullanılması büyük önem arz ettiğini bildirdi. Akkan, gelişen dünya insanlarımızın da kendini çağa ayak uydurması ihtiyacını getirdiğinin altını çizdi. Akkan, ‘’Kendini yenileyebilen ve gelişmelere uyum sağlayan, insanını eğitebilen milletler geleceğe daha sağlam ve güvenle yürüyebilecektir. Pandemi sürecinde çeşitli iletişim araçlarını kullanan okul idarelerimiz eğitimi uzaktan en iyi şekilde yönetmeye çalışmıştır. Teknolojinin insanla uyumunu ve eğitimde kullanmanın en iyi örneklerini veren okul idarelerimize teşekkür ederiz” dedi.