Uluslararası öğrencilerle tanışma etkinliği

2020-2021 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler ile tanışma toplantısına, üniversitenin anonsçusuna yakın olan iki basın kuruluşu davet edildi. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde yapılan programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Karadağ, “Üniversitemizde 2020 yılı sonu itibari ile 500, 2021 yılı sonu itibari ile de 2 bin uluslararası öğrenciye kavuşmak istiyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesinin bir öğrencisi olarak sizleri Yozgat’ta görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte olmamızın amacı Yozgat Milletvekilimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve üniversitemize sürekli katkı sağlayan hayırsever iş insanımızla sizleri tanıştırmak ve Yozgat mülki amirleri ve önde gelen insanları ile sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermekti” dedi.