Ufka Yolculuk sınavı

Sınav merkezi olarak, Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İHL, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi ve Barbaros İlkokulu olarak belirlendi. Öğrenciler, dereceye girerek ödüller elde etmek için ter döktü.
10 Nisan 2018 Salı 07:00
3 Okunma
SARIKAYA ilçesinde, Hakyol Cemaatinin Zinde Gençlik Kulübünce, ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ temalı ‘Ufka Yolculuk’ isimli sınavında, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören 298 öğrenci katıldı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol