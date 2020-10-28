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Türkçe öğreniyorlar

Yozgat’a üniversite öğrenimi için gelen uluslararası öğrenciler, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Türkçe öğrenimine başladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:34
Türkçe öğreniyorlar

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde kayıt yaptıran 70 öğrenci 9 ay süresince 960 saatlik Türkçe konuşma ve yazma eğitimine alındı. Yılsonunda 300 öğrencinin Türkçeyi öğrenip yazabilecek duruma geleceği kaydedildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fahri Şeker, uluslararası öğrenciler için Eğitim Fakültesinde başlayan Türkçe ders eğitiminin açılışına katıldı. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesini tercih ederek, Yozgat’a gelen uluslararası öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, iletişim kurmaları açısından üniversite olarak Türkçe öğrenmelerine olanak sağladıklarını söyledi. Karadağ, 2020 yılı başında üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısının artması amacıyla bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti. Karadağ, pandemi süreci ile bu çalışmanın intikaya uğradığını ifade etti, pandemi sürecinde uluslararası öğrencilerin korana tedbirleri kapsamında sağlıklarına dikkat ederek, yüz yüze eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmesi için birçok tedbir aldıklarını vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrencilerimiz şehre değer katmaya başladı. Bu öğrenciler bizim kültür elçilerimiz. Yerel yönetimler başta olmak üzere esnafımız ve tüm şehir halkının bu gençlere sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. Uluslararası öğrenci sayısının artması ile Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde görünürlüğü açısından kendine önemli bir yer edineceğine dikkat çeken Rektör Karadağ,  “Kararlılıkla başarıya sloganımızla biz uluslararası görünürlüğümüzü artırma gayreti ve hedefi içerisindeyiz. Biz uluslararası öğrencilerimizi önemsiyoruz. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Üniversitemize Asya, Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerin gelmesi için çalışmalarımız ve planlamalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Afrika'dan öğrencilerimiz aramıza katıldılar ve yeni öğrencilerimiz de gelmeye devam edecekler.  2020 yılı sonu itibari ile üniversitemizde 500,  2021 yılı sonu itibari ile de 2 bin öğrencinin eğitim ve öğretim görmelerini arzuluyoruz” diye konuştu. 

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Türkçe öğreniyorlar
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