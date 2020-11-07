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Türk Kızılay tanıtıldı

TÜRK Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Agah Efendi İlkokulu öğrencilerine Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:18
Türk Kızılay tanıtıldı

 Ateşer, ilçe ve belde okullarında öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim'den itibaren okullarda Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl Bahadın beldemizde 2 okul, ilçemizde Şehit Hamza Uludağ Ana okulu ve Agah Efendi İlkokulunda bu toplantıları gerçekleştirdik. Tanıtımlarımızı Eymir ve Doğankent beldelerimizde sürdüreceğiz" dedi.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, Kızılay'ın her türlü felakette insanlığın yardımına koştuğunu ifade ederek, "Bu kurumumuz sadece afet ve felaketlerde değil, normal günlerde de insanlara yardımlarda bulunur. Kızılay'ı güçlendirmek, insanlığa hizmettir. Ona yardım etmek insanların mutlu yaşamasına yardımda bulunmaktır. Sorgun Kızılay temsilcileri okulumuzda Kızılay'ı öğrencilerimize tanıttı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

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Türk Kızılay Tanıtıldı
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