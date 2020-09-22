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Tüm okullarda gerekli tedbirler alındı

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Anasınıfı ve İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm okullarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

22 Eylül 2020 Salı 00:19
Tüm okullarda gerekli tedbirler alındı

 Ceylan, ‘’Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluştular. Taşımalı birinci sınıfa gelecek öğrencilerimiz için servisler ayarlandı. Kıymetli velilerimiz okullarımızda tüm hijyen tedbirleri alınmış olup çocuklarımızın sağlığı açısından okul yöneticilerimizin geceli gündüzlü çalışmaları sonucu dersliklerimiz onlar adına hazır hale getirilmiştir’’ dedi. Ceylan, uyum süreci olarak değerlendirilen süreçte herkese sorumluluk ve görevler düştüğünü kaydetti. Ceylan, ‘’Sosyal mesafe kurallarına uymak, maske kullanımından taviz vermemek, öğretmenlerimizin yanında olup onların telkin ve önerilerine riayet ederek onlara destek olmak bunlardan bazılarıdır. Yeni başlangıcın hepimiz için sorunsuz ve başarılı geçmesini diliyor, hepinize saygılarımızı sunuyoruz’’ diye konuştu.

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Tüm Okullarda Gerekli Tedbirler Alındı
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