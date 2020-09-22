Tüm okullarda gerekli tedbirler alındı

Ceylan, ‘’Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimiz okullarıyla, öğretmenleriyle buluştular. Taşımalı birinci sınıfa gelecek öğrencilerimiz için servisler ayarlandı. Kıymetli velilerimiz okullarımızda tüm hijyen tedbirleri alınmış olup çocuklarımızın sağlığı açısından okul yöneticilerimizin geceli gündüzlü çalışmaları sonucu dersliklerimiz onlar adına hazır hale getirilmiştir’’ dedi. Ceylan, uyum süreci olarak değerlendirilen süreçte herkese sorumluluk ve görevler düştüğünü kaydetti. Ceylan, ‘’Sosyal mesafe kurallarına uymak, maske kullanımından taviz vermemek, öğretmenlerimizin yanında olup onların telkin ve önerilerine riayet ederek onlara destek olmak bunlardan bazılarıdır. Yeni başlangıcın hepimiz için sorunsuz ve başarılı geçmesini diliyor, hepinize saygılarımızı sunuyoruz’’ diye konuştu.