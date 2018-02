TÜGVA’dan seminer

TÜGVA Yozgat Temsilciliği, liseleri kapsayan seminerler düzenliyor. Yozgat’ta ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, Yazar Fehmi Demirbağ’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer düzenledi.

Yazar Fehmi Demirbağ tarafından verilen ‘Erdemli Gençlik’ seminerleri, son olarak lise öğrencilerine gerçekleştirildi. İlgi çekici etkinlikleri ve farklı sunumuyla öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen Fehmi Demirbağ, öğrencilere her gün yazı yazmalarını ve okumalarını tavsiye etti. İnsanların en değerli varlığının zaman olduğunu belirten Demirbağ, “Zamanı iyi değerlendirmelisiniz. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de vaktimizi doğru değerlendirmeyip çok okumamak. İstatistiklere göre Türkiye’de nüfusun sadece yüzde üçü kitap okuma alışkanlığı var. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti okudur. Ancak biz Kur’an-ı Kerim’i sadece ölüm olduğu zaman elimize alıyoruz” dedi.

Her öğrencinin mutlaka her gün yazı yazmasını dile getiren Demirbağ, okullarda edebiyat ve düşünce kulübü kurulmasının ve üye öğrencilerin çeşitli faaliyetlerde bulunmasını tavsiye etti.

Seminer boyunca öğrencilerle etkileşim halinde olan Demirbağ, verdiği bilgiler ışığında çeşitli hediyeler verdi. Seminer, Fehmi Demirbağ’ın kitaplarını öğrenciler için imzalamasıyla sona erdi.