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Tübitak Fuarı açıldı

YOZGAT’ta yılın ilk bilim fuarı TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu’nda açıldı.

Tübitak Fuarı açıldı

YOZGAT’ta yılın ilk bilim fuarı TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu’nda açıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Tübitak Fuarı açıldı

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 4006 Tübitak bilim fuarının açılışı Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından yapıldı. Yazıcı, Tübitak Bilim Fuarlarının, bir yarışma etkinliği değil, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’Aynı zamanda öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirip proje kavramını öğrenmelerine katkı sağlamaktadır’’ dedi. Yazıcı, daha sonra katılımcılarla birlikte açılan stantları gezdi, öğrencive öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

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