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Trafikte ‘eğitim’ mesaisi

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte trafik ekipleri de Yozgat’ta merkezde denetimlerini artırdı. Özellikle taşımalı eğitim yapan araçlar titizlikle denetlendi.

Trafikte ‘eğitim’ mesaisi

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte trafik ekipleri de Yozgat’ta merkezde denetimlerini artırdı. Özellikle taşımalı eğitim yapan araçlar titizlikle denetlendi.

19 Eylül 2017 Salı 07:00
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Trafikte ‘eğitim’ mesaisi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri eğitim yılının ilk saatlerinden itibaren denetimlerini artırdı. 
Trafik ekipleri başta Yozgat’ın Ankara girişi kavşağında öğrenci taşıyan servisler üzerinde denetim yaptı. 
EĞİTİM VERİLMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terör başta olmak üzere pek alanda yürüttüğü titiz çalışmalardan bir tanesi de trafik denetimleri. Bu kapsamda Türkiye genelinde yürütülen eğitim programları Yozgat’ta da servis şoförleri, okul idarecileri, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yapılmıştı. 
SIKI DENETİMDEN GEÇTİLER
Emniyet Müdürlüğü trafik şube müdürlüğü ekipleri denetimleri sırasında servisler üzerinde belirlenen kriterler tek tek kontrolden geçirdi.
Emniyet ekiplerinin denetimleri sırasında servis araçlarında aradığı kriterler şu maddelerden oluştu: “Yeterli sürücü belgesine sahip mi. Mesleki yeterlilik belgesi var mı. Tescil belgesi var mı. Zorunlu mali sorumluluk sigortası var mı. Her koltukta emniyet kemeri bulunuyor mu. Emniyet kemeri kullanılıyor mu. Fazla öğrenci alınmış mı. Öğrenci dışında yolcu alınmış mı. Öğrenci biniş-inişlerinde dur lambası kullanılıyor mu. İndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu. Rehber personel bulunuyor mu. Okul taşıtı ibaresi yazılı mı. Öğrencilerin kullanabileceği cam ve penceneler sabit mi. Arka alan görüş sistemi ve sesli ikaz sistemi var mı. Ön tarafta kalan alanları gösteren sistem veya sesli ikaz sistemi var mı. Geri vites lambaları ile çalışacak sesli ikaz sistemi var mı. Kapılar sürücü tarafından açılıp kapanacak şekilde mi. Dış ışık donanımı çalışır durumda mı. Bakım ve onarım takip formu düzenlenmiş mi. Özel izin belgesi var mı.”
 

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