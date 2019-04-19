Tokat’ta tanıtıldı

Tokat Dedeman Otel’de düzenlenen yükseköğretim fuarına Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standlarının yer aldığı fuarı, 3 bin lise son sınıf öğrencisi ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdi. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniversitenin tanıtım materyalleri dağıtıldı.