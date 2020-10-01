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Tıp öğrencilerinin başarısı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları projeyle Türkiye üçüncüsü olarak Gaziantep’de düzenlenen TEKNOFEST etkinliklerinde Yozgat’ın adını duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:05
Tıp öğrencilerinin başarısı

ÜLKEMİZİN önde gelen kuruluşlarının desteği, Özverili çalışmaları ile düzenlenen TEKNOFEST bu yıl ise 63 paydaşı ile İstanbul'da yanan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ meşalesini Gaziantep'e taşıdı. İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'te milyonlarca insan, coşku ve heyecanla bir araya gelerek ‘Milli Teknoloji Hamlesine’ tanıklık etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları projeyle ülke genelinde ilk üçe girdi ve TEKNOFEST etkinliğinde Yozgat’ın adını duyurdu. TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Türkiye Üçüncülüğü derecesini alan Tıp Fakültesi öğrencilerinden Arda Kaan Üner ve Betül Köklü Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST sergisine katılarak Yozgat Bozok Üniversitesini temsil etti. Öğrencilerin hazırladığı gen tedavisi projesinin ödül ve plaketleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi. Büyük bir gurur vesilesi olan öğrencileri ve proje danışmanı olan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz’ü tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “İnanmanın ve hedefe odaklanmanın neticesini öğrencilerimiz çalışmaları ile göstermiştir. Üniversitemizi TEKNOFEST’te başarı ile temsil etmelerinden dolayı öğrencilerimizi ve danışman Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. 

Son Güncelleme: 30.09.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Tıp öğrencilerinin Başarısı
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