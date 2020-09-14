Teknolojiler yeniliyor

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı (FRIT) Fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığı ile finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) Projesi sürüyor. Proje kapsamındaki, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 22 meslek alanında toplamda 1150 atölye, bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor. 50 milyon euro bütçeli projede, bir yandan atölyeler ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda, proje süresince 10 bin öğrenciye destek sağlanıyor.