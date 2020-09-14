Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1103
ALTIN
466.447
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5751
EURO
8.8348

Teknolojiler yeniliyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki bin 150 atölye son teknolojilerle baştan sona yenileniyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:59
Teknolojiler yeniliyor

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı (FRIT) Fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığı ile finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) Projesi sürüyor. Proje kapsamındaki, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 22 meslek alanında toplamda 1150 atölye, bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor. 50 milyon euro bütçeli projede, bir yandan atölyeler ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda, proje süresince 10 bin öğrenciye destek sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Teknolojiler Yeniliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim öncesinde kurs
Eğitim öncesinde kurs
Robotik eğitimi
Robotik eğitimi
Yüz yüze eğitim Uyarısı
Yüz yüze eğitim Uyarısı
OKULLAR HAZIR
OKULLAR HAZIR
EBA Destek noktası
EBA Destek noktası
Okul denetimi
Okul denetimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim