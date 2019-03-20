Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104862
ALTIN
230.057
DOLAR
5.4794
STERLİN
7.2666
EURO
6.2177

Taşımalı denetimi

ÇAYIRALAN İlçesinde taşımalı eğitim kapsamına alınan köy ve mahallelerden gelen servislerin denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Şube Müdürü Hakan Mcuk ile birlikte denetledi.

Taşımalı denetimi

ÇAYIRALAN İlçesinde taşımalı eğitim kapsamına alınan köy ve mahallelerden gelen servislerin denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Şube Müdürü Hakan Mcuk ile birlikte denetledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
14 Okunma
Taşımalı denetimi

Bozdağ, öğrencilerin kemerlerinin takılı olmasının önemli olduğunu, hem şoförlere hem de öğrencilere bildirdi. Bozdağ, denetim sırasında araçların kurallara uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozdağ, çocuklarımızın canlarının her şeyden değerli olduğu vurgusunu yaparak, öğrenci ve şoförlere dikkatli bir şekilde kurallara nizami şekilde uyarak, can taşıdığımızı unutmadan taşıma yapılması konusunda uyarılarda bulundu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Akdağmadeni MYO'ya yeni bina
Akdağmadeni MYO'ya yeni bina
Bozok’ta cephe menüsü
Bozok’ta cephe menüsü
Şampiyon oldular
Şampiyon oldular
Kelebek Etkisi anlatıldı
Kelebek Etkisi anlatıldı
Kelebek Etkisi anlatıldı
Kelebek Etkisi anlatıldı
Pi Günü etkinliği
Pi Günü etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim