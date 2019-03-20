Taşımalı denetimi

Bozdağ, öğrencilerin kemerlerinin takılı olmasının önemli olduğunu, hem şoförlere hem de öğrencilere bildirdi. Bozdağ, denetim sırasında araçların kurallara uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozdağ, çocuklarımızın canlarının her şeyden değerli olduğu vurgusunu yaparak, öğrenci ve şoförlere dikkatli bir şekilde kurallara nizami şekilde uyarak, can taşıdığımızı unutmadan taşıma yapılması konusunda uyarılarda bulundu.