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Tarihi sınıf kapılarına işlediler

YOZGAT Çözüm Koleji’nde öğrenciler, okulun tüm sınıf kapılarına fotoğrafları ve tarihe kazınmış sözleri yerleştirilen Oğuz Kağan, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi tarihe ve Türk kültürüne yön veren kişileri öğrenerek tarihe adeta yolculuk yapıyor.

Tarihi sınıf kapılarına işlediler

YOZGAT Çözüm Koleji’nde öğrenciler, okulun tüm sınıf kapılarına fotoğrafları ve tarihe kazınmış sözleri yerleştirilen Oğuz Kağan, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi tarihe ve Türk kültürüne yön veren kişileri öğrenerek tarihe adeta yolculuk yapıyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:45
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Tarihi sınıf kapılarına işlediler

Yozgat Çözüm Koleji’nde Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Seçgin tarafından hazırlanan proje kapsamında okulun tüm sınıf kapılarına Dünya Tarihi’ne yön veren önemli şahsiyetler ile devlet büyüklerinin fotoğraf ve ünlü sözleri yerleştirildi. Proje ile öğrenciler teneffüslerde sınıf kapılarından gördükleri Ertuğrul Gazi’den Mustafa Kemal Atatürk’e Kanuni Sultan Süleyman’dan Yıldırım Bayezid’e Fatih Sultan Mehmet Han’dan Abdülhamit Han’a kadar birçok padişah ve tarihe yön veren önemli şahsiyetlerin isimlerini, fotoğraflarını ve tarihe kazınmış sözlerini inceleyip bilgi ediniyorlar.  Amaçlarının küçük yaşta çocuklarda tarih bilinci oluşturmak olduğunu söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Okuldaki tüm sınıf kapılarının dış kısmına tarihe yön veren Osmanlı padişahları ve devlet büyükleri ile Türk Edebiyatına yön veren isimlerin fotoğrafları ve tarihte yer edinmiş ünlü sözlerini yazdık. Uyguladığımız bu proje ile Oğuz Kağan, Ertuğrul Gazi, Orhan Bey, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy gibi ünlü isimleri sınıf kapılarımıza işleyip öğrencilerimizin küçük yaşta tarihe nam salmış isimleri daha iyi tanımalarına yardımcı olmak istedik. Öğretmenlerimiz bu sözleri ve şahsiyetleri derslerinde işliyor ama derste işlenen konuların bazen de zihinde şekillenmesi gerekiyor” dedi. 
Yılmaz, öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği projede emeği geçenlere ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Seçgin’e de teşekkür etti.
 

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Tarihi Sınıf Kapılarına Işlediler
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