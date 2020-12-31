Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1480
ALTIN
449.748
DOLAR
7.3706
STERLİN
10.0538
EURO
9.0539

Tabletleri Valiye teslim etti

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, uzaktan eğitim gören öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışta bulundu.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:35
Tabletleri Valiye teslim etti

Oda Başkanı Sinan Çelik, Yozgat valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Oda Başkanı Sinan Çelik 55 tableti öğrencilere ulaştırmak üzere Vali Polat’a teslim etti. Çelik, ‘’Odamız ile TOBB tarafından desteklenen proje kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimine destek amacıyla temin ettiğimiz tabletleri Sayın Valimiz Ziya Polat’a teslim ettik. Oda olarak gelecek nesillere en iyi imkanların verilmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Tabletleri Valiye Teslim Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitime Tablet Desteği
Eğitime Tablet Desteği
Birinci parti tabletler geldi
Birinci parti tabletler geldi
eTwining Projesi
eTwining Projesi
Eğitimcilere teşekkür
Eğitimcilere teşekkür
Okul Müdürleri Bilgilendirildi
Okul Müdürleri Bilgilendirildi
Eğitimciler ödülünü aldı
Eğitimciler ödülünü aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim