Tabletleri Valiye teslim etti

Oda Başkanı Sinan Çelik, Yozgat valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Oda Başkanı Sinan Çelik 55 tableti öğrencilere ulaştırmak üzere Vali Polat’a teslim etti. Çelik, ‘’Odamız ile TOBB tarafından desteklenen proje kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimine destek amacıyla temin ettiğimiz tabletleri Sayın Valimiz Ziya Polat’a teslim ettik. Oda olarak gelecek nesillere en iyi imkanların verilmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.