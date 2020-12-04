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Strateji semineri verdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi’nin daveti üzerine öğretmenlere yönelik ‘Öğrenci Projeleri için Hazırlık ve Uygulama Stratejileri’ konulu seminer verdi.

04 Aralık 2020 Cuma 00:34
Strateji semineri verdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi’nden Burçak Özyurt Çankırılı’nın moderatörlüğünde yürütülen seminere konuşmacı olarak katıldı. Semineri, Ordu başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun ilgi gördü, proje konularına duyarlı 60’den fazla öğretmen semineri takip etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, araştırma projeler için proje döngüsü yönetimi üzerinde durarak, öğrenci projelerinde izlenecek yollardan bahsetti. Çocukların erken yaşta bilim okuryazarlığıyla tanışması, onların farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiği ve öğretmenlere yönelik eğitim seminerlerinin önemi konularında bilgiler paylaştı. Böyükata, ‘duvarsız okul’ vurgusu da yaparak, okul dışı ortamların kullanılmasının avantajlarına değindi. TÜBİTAK programlarının çok iyi fırsatlar sunduğunu da hatırlatarak, öğrencileri en iyi şekilde gözlemlemek gerektiği, onların fikir üretmesini ve fikirlerini kendilerinin yazılı hale getirmesini sağlamak gerektiğini ifade etti. Seminerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi. Uzun ve yorucu olmasına karşın çok faydalı olduğu belirtilen seminere ilişkin, katılımcıların değerlendirmelerinde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın ferahlatıcı bir yaklaşım sergileyerek ortaya koyduğu etkileşimli anlatım tarzının, samimi bir atmosfer doğurduğu ve herkesin düşüncelerini ifade etme rahatlığı bulduğu belirtildi.

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Strateji Semineri Verdi
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