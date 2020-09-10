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Sorumluluk velinin

Bilim Kurulu, yüz yüze eğitime ‘Sakıncalı’ şerhi koyunca anaokulu ile 1, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze, diğer öğrencilerin ise online eğitim alması kararlaştırıldı, sorumluluk öğrencinin velisine yüklendi.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:33
Sorumluluk velinin

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nca okulların açılış tarihi olarak belirlenen 21 Eylül tarihine sayılı günler kala, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitim öğretime açılacağı açıklaması yapıldı. 21 Eylül sonrasının planlamasının tamamlandığı, salgının seyri doğrultusunda tamamıyla değiştirilebileceği bildirilse de ana planın, ‘Hibrit model’ olacağı ileri sürüldü. Buna göre, öğrencilerin büyük bölümü için çevrimiçi eğitim metodunun kullanılacağı, kritik kademedeki öğrencilerin ise yüz yüze eğitime alınacağı belirtildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin modelin, MEB yetkililerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda hazırlandığı bildirildi. Bilim Kurulu, uzaktan ve dijital öğrenim yöntemleriyle yapılabilecek dersler için mümkün olduğunca bu yönteme başvurulması gerektiğini söyledi. İddiaya göre MEB yetkilileri ise anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri ile sınava hazırlık yılında olan sekiz ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime alınmasını istedi. Ancak salgının giderek daha da tehlikeli boyuta ulaşmasından duyulan endişe nedeniyle ‘Son sözü aileler söylesin’ görüşü öne çıktığının altı çizildi.

Son Güncelleme: 09.09.2020 18:35
Anahtar Kelimeler:
Sorumluluk Velinin
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