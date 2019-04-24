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Sinema Şenliği

YOZGAT Veterinerler Odası tarafından geleneksel hale getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sinema şenliğine bu yılda devam edildi.

Sinema Şenliği

YOZGAT Veterinerler Odası tarafından geleneksel hale getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sinema şenliğine bu yılda devam edildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sinema Şenliği

Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, her sene olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sinema şöleni düzenlediklerini söyledi. Yimpaş Sinema salonuna gelen bir çok çocuğun ücretsiz olarak sinema etkinliğinde yararlandığını vurgulayan Anteplioğlu, ‘’Sinema sonrasında çocuklara jetonlar vererek çocuk oyun alanında gönüllerince eğlenmelerine vesile olmaya çalıştık. Çocuklarımızı her sene bu tip etkinliklere mutlu etmek güzel bir şey. Bizlerin geleceği çocuklarımız için ne yapsak azdır. Ben tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum’’ dedi.

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