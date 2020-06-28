Sınavlar sorunsuz tamamlandı

YOZGAT’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonunda gerçekleştirilen oturumlarn ile tamamlandı.

Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, bina girişlerinde ellerini dezenfektan ile temizleyip, maskelerini yeniledikten sonra sınav salonlarına geçti.

Sınava eski kimlikle gelen bir öğrenci ise görevlilerce içeri alınmayınca Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde kimliğini yenileyip son dakikada sınava yetişti.

Öğrenci yakınları ise dışarıda çocuklarının sınavdan çıkması için bekledi.

Görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda öğrencileri uyardı.

VALİ POLAT SOHBET ETTİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, üniversite sınavına giren öğrencilerle sınav sonrasında sohbet etti. Vali Polat, öğrencilerden sınav sonuçları ve hedefledi konusunda ayak üstü sohbet etti.