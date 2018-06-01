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Sınav uyarısı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınavla ilgili uyarılarda bulundu.

Sınav uyarısı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınavla ilgili uyarılarda bulundu.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Sınav uyarısı

Bozdağ, Çayıralan´da bulunan 8. Sınıf öğrencilerinin 2 Haziran 2018 tarihinde gireceği liselere geçiş sınavı hakkında bilgiler verdi, vatandaşlara da sınav saatinde öğrencilerin rahatsız edilmemesi hususunda ricalarda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve bu yıl 8. sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı olarak gireceği merkezi sınavın 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09:30´da yapılacağını söyledi. Toplam 103 öğrenciden talep eden 68 öğrenci liselere geçiş sınavına katılacağını kaydeden Bozdağ, “Sınav iki bölüm halinde uygulanacak. Öğrencilerimize sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır. Sınavın birinci bölümü saat 09.30´da, ikinci bölümü ise saat 11.30´da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek” hatırlatmasında bulundu. Bozdağ, ‘’Sınav esnasında geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, soruları çözmeye gayret ederken değerli vatandaşlarımız ve esnaflarımızın gürültü yapmaması, sürücülerin kornayı gereksiz kullanmaması, müzik, çalgı vs. seslerinin olmaması, öğrencisini sınavdan almaya gelecek velilerimizin bahçede gürültü yapmaması, belediyemizin konu ile ilgili anons yapması önemle rica olunur. Ayrıca, bir gün öncede bu çocuklarımız dinlenecek, rahatça uyku uyuyacaklar, zinde kalkacaklar. Bu nedenle, bilhassa Cuma saat 20.00´den ertesi gün imtihanın biteceği saate kadar hiçbir şekilde gürültü yapılamamasının da büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

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