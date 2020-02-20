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Sıfır atık projesine destek

YOZGAT Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulu öğretmen ve öğrencileri ‘Sıfır atık projesine’ destek olmak amacıyla atıklardan hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:33
Sıfır atık projesine destek

Okul salonunda düzenlenen defilede konuşan okulun müdürü Reyyan Ceylan, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi. Velileri de projeye dahil ettiklerini anlatan Ceylan, "Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz, atık malzemeleri kullanarak çeşitli kıyafetler hazırladı. Öğrencilerimiz de bu giysileri defilede sergiledi. Bize destek olan velilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. 

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Sıfır Atık Projesine Destek
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