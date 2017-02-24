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SGK’dan öğrenciye

24 Şubat 2017 Cuma 05:00
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Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu işbirliği çerçevesinde Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerimizin teorik bilgilerinin geliştirilmesine yönelik ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.

SGK’dan öğrenciye
Yapılan programa Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdür Yrd. Adnan Ünal, SGK Yerköy İlçe Müdürü Ekrem Güney, SGK Yozgat İl Müdürlüğü personeli, İş Kur Uzmanları Abdulkadir Karaduman ve İbrahim Ekinci ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Program Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Temel tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı.Programda SGK Yozgat İl 4/B Tescil Hizmet Servis Şefi Semra Başgül’ün verdiği 4/B Sigortalı Tescil Ve Hizmetleri hakkında genel bilgilerden sonra, 4/A Sigortalı Tescil Hizmet Servis Şefi Fatih Sarı tarafından da 4/A Sigortalı Tescil Ve Hizmet Servisi hakkında geniş bilgiler verildi. Yurtdışı İşçi Hizmet ve Borçlanma Servisi Yetkili VHKİ Seher Çelikbaş tarafından Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Program öğrencilerimiz tarafından kurum personeline yöneltilen soruların cevaplanması ile sona erdi.

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