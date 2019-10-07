SEVGiMiZ ARTTI

Okulun Müzik Öğretmeni Melike Gözaslan, Rehber Öğretmen Zeynep Altınay, üçüncü sınıf öğretmenleri Nilgün Bektaş, Hilal Meral Demir, minik öğrencilerle birlikte Yozgat sokaklarını dolaşarak, sokak hayvanlarına kendi imkanları ile aldıkları mamaları uygun yerlere koydu. Yapılan bu anlamlı faaliyete tanık olan Yozgat halkının memnuniyetini dile getirip, öğrencileri tebrik etti. Halk arasından pek çok insan ise sokak hayvanlarının karnını doyurabilmek için öğretmenlerin ve öğrencilerin arasına katıldı. Akademi Yeni Çizgi Öğretmeni Nilgün Bektaş, hayvanların hatırlanmasının sadece tek bir gün ile sınırlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bektaş, ‘’İyi bir insan olabilmenin en önemli adımı öncelikli olarak hayvanları sevmekle başlar. Biz eğitimciler olarak dünyayı hep birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımızın farkındalığını öğrencilerimize ve halkımıza kazandırabilmek için böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Yaptığımız etkinlikte evlerimizde tükettiğimiz yemeklerin artıklarını çöpe atmayıp mahallemizin uygun yerlerine yerleştirmek, sokak hayvanlarımızın da beslenmesini sağlayacak aynı zamanda da bizleri israftan kurtaracaktır’’ dedi.