Selçuk Üniversitesine Yozgatlı Rektör

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Birçok bakanlık ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan atamalar sonrasında Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Yozgatlı Prof. Dr. Metin Aksoy getirildi. 1980 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokul eğitimini Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında Avusturya Viyana Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda ''Irak'ın Stratejik ve Bölgesel Önemi'' konulu çalışması ile yüksek lisans, ''1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri'' konulu çalışması ile de doktora eğitimini bitirdi. Birçok panel ve konferans düzenleyen Aksoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu projesi kapsamında 'Uluslararası Konya Sempozyumu, Medeniyet, Şehir ve Üniversite' konulu sempozyum ile 'Gençlik Politikaları ve Hizmetleri' konulu gençlik çalıştaylarını organize etti. Mesleği dolayısıyla ulusal ve uluslararası gündemi yakından takip eden Aksoy, yazdığı köşe yazıları ve verdiği mülakatlarla yerel ve ulusal medyada fikirlerini kamuoyu ile paylaşmakta. İngilizce, Almanca, Rusça ve Kırgızca bilen Aksoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

AKSOY GÖREVİNE BAŞLADI

Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Metin Aksoy düzenlenen tören ile yeni görevini dün devraldı.

