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ŞEHRiN LOKOMOTiFiYiZ

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ŞEHRiN LOKOMOTiFiYiZ

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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ŞEHRiN LOKOMOTiFiYiZ

Rektör Karadağ, üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin olmasının, öğrencilerin bizzat hasta ile karşı karşıya kalıp bilgisini, deneyimi uygulama imkanı kavuşmuş olmasının önemine değindi. Karadağ, “Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde bulunan hemşirelik ebelik ve diğer bölümlerin sağlık sektöründe çok önemli bir görevi var. Sağlık sektörünün memnuniyetinin oluşmasında başta doktor olmak üzere ebe ve hemşirelerimizin donanım nitelik ve becerileri çok önemli. Dolayasıyla her işin başı sağlık sağlığın yoksa hiç bir şeyin anlamı ve değeri yok. Ebelik, hemşirelik, çocuk gelişimi ve diğer bölümlerde donanımlı sağlık sektörüne eleman yetiştirmeyi çok iyi bilen, akademik anlamda da sorgulayan bir camia olarak sorumluluklarınızın önemli, yaptıklarınızın da çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum’’ dedi. Rektör Karadağ, özel sektörün, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye eleman yetiştirmesi anlamında meslek yüksekokullarının önemli olduğunu kaydetti. Karadağ, yönetim olarak ortak aklı, vicdanı, izanı, çalışma liyakati, emeği dikkate alan bilim vizyonunu önceleyen bir yönetim anlayışı ile görevini sürdüreceğini bir kez daha tekrarladı. Karadağ, ‘’Üniversiteler ülkelerin, şehirlerin öne çıkan temel kurumları, lokomotifleridir. Bozok Üniversitesi kurulduğundan bugüne bu şehrin dönüşüm ve değişimine neler kattığını görüyoruz. Biz de yönetim olarak görev süremiz boyunca ortak akıl işleterek birlikte düşünüp, birlikte karar vererek bize tevdi edilen emaneti Yozgat Bozok Üniversitesi camiası olarak hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız’’ diye konuştu. 
 

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