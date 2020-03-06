Sarıkaya’da Proje tanıtımı

Öğrenciler, ‘Rff-Ritim Atölyesi’ ve ‘Kukla Atölyesi’ ile ilgili mini gösteride bulundu. Öğretmen Yasemin Köksal, 4/A sınıfı öğrencilerinin yürüttükleri e-Twinning projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Her ilden bir masalın 30x30 santim ebatlarında kumaş parçası üzerine yöreye özgü yöntemler kullanılarak, işlenmesiyle oluşturulan masal battaniyesi ile yaptıkları taş boyama tablosu, Yoldaş’a hediye edildi. ‘81 il 81 Masal 1 Battaniye’ e-Twinning projesi kapsamında oluşturulan masal battaniyesi Konya İl Halk Kütüphanesinde, Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Samsun'a dünya çocukları ile buluştu. Ayrıca proje ürünü battaniye ve kitabı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi’nde akademisyenlerle buluştu. 'Tasarımcı Çocuklar’ isimli projede, öğrencilerin düşünme, el becerilerini geliştirmesi hedeflendi. 3 haftalık periyotlarla farklı el sanatları üzerinde çalışıp, öğrencilerin yeni tasarımlar yapılmasını sağlanıyor. Diğer bir projeleri de ‘Keyifli Okul Atölyem’ projesi 2023 Eğitim Vizyonu ışığında Tasarım ve Beceri Atölyeleri baz alınarak oluşturulan 7 atölye ve her atölyede 3 faaliyet olacak şekilde web 2.0 araçlarını da kullanarak yürütülüyor. 2019 Kasım ayında başlayıp 2020 Haziran ayında bitecek olan projede ritim-dans, matematik, mozaik- taş boyama, seramik, üretim- atık, uygulama bahçesi ve sergi- şölen atölyelerinden oluşacak. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, projenin yürütülmesinde özverili çalışmalarından dolayı Okul Öğretmeni Yasemin Köksal, Okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.